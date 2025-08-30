Il difensore brasiliano si è da poco trasferito al Pafos, club cipriota, dopo la sua esperienza al Fortaleza. Adesso, però, deve fare i conti con una questione che non ha nulla a che fare con il calcio

Luca Gilardi 30 agosto - 13:17

David Luiz ha da poco concluso la sua seconda esperienza in Brasile. Dopo aver militato con le maglie di Flamengo e Fortaleza, l'ex Chelsea ha deciso che non era ancora giunto il momento di appendere gli scarpini al chiodo. Da qui, la scelta di tornare in Europa, seppur in un campionato di secondo livello. Il 3 agosto si traferisce ufficialmente al Pafos, club cipriota che ha vinto l'ultimo campionato locale. La sua presenza in squadra porta un grande bagaglio tecnico e di esperienze, ma anche qualche controversia legale.

L'ordine restrittivo contro David Luiz — David Luiz ha militato tra le fila del Fortaleza nei primi mesi del 2025. Come riporta il quotidiano spagnolo As, in questo lasso di tempo, è emersa una delicata questione giudiziaria che lo riguarda. La giustizia brasiliana ha infatti emesso un ordine restrittivo a suo carico, in seguito alla denuncia di Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante.

Barbosa e David Luiz hanno avuto una relazione extraconiugale nel periodo in questione, mentre il difensore brasiliano faceva fatica a trovare spazio e minuti. Poi la scelta di trasferirsi al Pafos, dove deve ancora debuttare, a causa di problemi fisici.

Cos'è successo — La denuncia di Barbosa arriva dopo le minacce che le sono pervenute tramite Instagram, che le avrebbero fatto temere addirittura per la sua vita. Le prove presentate dalla donna, che aveva avuto delle conversazioni con l'attuale calciatore del Pafos, sono state ritenute sufficienti dal Tribunale del Ceara, che ha deciso di adottare la misura restrittiva.

Uno dei messaggi inviati da David Luiz diceva: "Posso semplicemente farti sparire. Ho qualcuno che sa dove ti trovi in questo momento. E a me non succederà mai nulla, quindi cancellalo". Un altro dei contenuti forniti da Barbosa evidenzia una frase intimidatoria del difensore: "Sai che ho denaro e potere, quindi non fare la furba. Sarebbe triste che tuo figlio dovesse pagare le conseguenze delle tue azioni". Secondo quanto riportato da Globoesporte, per il giocatore ha scelto di pronunciarsi su questa situazione.