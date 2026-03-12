David Villa torna all’Atletico Madrid: sarà uno dei consiglieri

Emozioni, bei ricordi e soprattutto voglia di dimostrare. Nonostante il ritiro, l'ex calciatore promette grandi successi

Michele Massa 12 marzo - 16:44

Un simbolo del calcio spagnolo e non solo. David Villa è stata una delle maggiori figure del calcio moderno. L'attaccante dopo tanti trionfi sul rettangolo verde diventa consigliere dell'Atletico Madrid. Con i Colchoneros, Villa ha scritto la storia, vincendo una Liga nel 2014 da protagonista assoluto in un campionato che in tanti ricorderanno per l'affascinante lotta a tre con il Barcellona e il Real Madrid.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Villa diventa consigliere dell'Atletico Madrid. L'emozione dell'ex attaccante — Questa mattina, nello stadio Riyadh Air Metropolitano, è stato ufficializzato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Atlético de Madrid. Il board sarà composto da undici componenti e continuerà ad avere come presidente Enrique Cerezo, mentre Miguel Ángel Gil Marín resterà nel ruolo di amministratore delegato del club.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su SISAL

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto GOLDBET

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis con LOTTOMATICA

Tanta emozione per David Villa, l'attaccante ha voluto ringraziare tutti con un bel messaggio: "Sono molto felice di tornare al club con nuove responsabilità, ma con la stessa voglia di continuare ad aiutare l'Atletico Madrid a crescere stagione dopo stagione. Il club ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni e spero di contribuire al nostro continuo successo. Sono molto grato che mi abbiano preso in considerazione per questo incarico".

Ad accogliere l'ex attaccante, sono arrivate anche le parole di Enrique Cerezo, il presidente dell'Atletico Madrid apre le braccia così verso lo spagnolo: "Questa è sempre stata casa tua, David. Siamo lieti che tu abbia accettato questa sfida e sono convinto che, con la tua vasta esperienza, ci aiuterai a rendere l'Atletico Madrid ancora più forte. Benvenuto".

Tanti invece i messaggi di affetto e stima per l'ex calciatore sui social. Una bella mossa dell'Atletico Madrid, che inserisce ulteriore esperienza e "fame di calcio" nel suo staff sociale. Nonostante sia la prima esperienza in questo ambito, David Villa sembra essere l'uomo giusto per una posizione tutt'altro che facile.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.