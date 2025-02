Per la piattaforma di streaming la lotta alla pirateria condotta dalla Francia è insufficiente

Danilo Loda 11 febbraio - 12:45

La piattaforma di streaming Dazn, che detiene i diritti per trasmettere le gare della Ligue 1, si sta rendendo protagonista di una controversia che potrebbe sconvolgere il panorama dei diritti televisivi del calcio francese. Secondo quanto riportato nella trasmissione "After Foot" di Rmc, Dazn starebbe valutando la possibilità di non corrispondere integralmente il pagamento previsto per il 15 febbraio alla LFP, in risposta a un comunicato della Lega francese che evidenziava le proprie iniziative contro la pirateria.

Le fonti, indicano che la decisione sarebbe motivata dalla percezione di una lotta insufficiente contro il fenomeno pirata. Questo clima di tensione si inserisce in un contesto di crescenti preoccupazioni sul bilanciamento economico, soprattutto in un momento in cui Dazn fatica a raggiungere il suo obiettivo di 1,5 milioni di abbonati, contando attualmente circa 500.000 utenti, ma grazie alle recenti offerte promozionali.

Secondo Dazn la Francia fa troppo poco contro la pirateria — Ulteriori elementi di criticità emergono dal confronto internazionale: in Inghilterra, il contrasto alla pirateria viene affrontato con risorse significative, mentre in Francia l’impegno quotidiano sembra essere affidato a un numero limitato di personale. Questo divario, aggiunto alle difficoltà riscontrate anche in Italia, ha alimentato l'idea che Dazn possa decidere di sospendere, almeno parzialmente, i pagamenti dovuti alla LFP, come forma di pressione per indurre un cambiamento nelle politiche di contrasto alla pirateria.

Il rischio di un simile atto rappresenterebbe una rivoluzione economica per il calcio francese e potrebbe avere ripercussioni di vasta portata, in quanto la sospensione dei pagamenti influirebbe sui rapporti tra la Lega, i club e i distributori internazionali.

I presidenti delle squadre di Ligue 1 sono preoccupati — Al momento, la situazione rimane in evoluzione e la Ligue 1, presieduta da Vincent Labrune, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, mentre diverse fonti del settore evidenziano preoccupazioni tra i presidenti dei club. Questi temono che un mancato pagamento possa segnare l'inizio di un deterioramento nei rapporti con il principale emittente e quindi una riduzione degli introiti.

La vicenda, che coinvolge Dazn e la Ligue 1, potrebbe presto avere ripercussioni significative sull'economia del calcio francese e non solo. In secondo luogo sottolinea l'importanza di trovare soluzioni condivise per garantire un equilibrio sostenibile nel mercato dei diritti televisivi sportivi.