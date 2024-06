De Jong, Koeman furioso: “Il suo infortunio lo paghiamo noi”

Il ct degli Oranje attacca il Barça: "Si portava dietro questo infortunio alla caviglia destra già da un po' e non è il caso di rischiare ulteriormente. Il suo club ha preso dei rischi durante la stagione. Non sarebbe stato pronto in 3 settimane".

Davide Capano Redattore 11 giugno 2024 (modifica il 11 giugno 2024 | 12:40)

Euro 2024 si avvicina e aumenta l'elenco degli assenti: tra non convocati, tagliati e infortunati che salteranno l'Europeo che sta per cominciare. L'ultimo, come riporta l'ANSA, è De Jong: il centrocampista dell'Olanda non recupera dall'infortunio alla caviglia e salterà la competizione. Il tecnico degli Orange, Roland Koeman non ha tardato a dire la sua.

Il giocatore del Barcellona è ancora alle prese con l'infortunio subìto durante il Clásico contro il Real Madrid dello scorso aprile.

La rabbia di Koeman — "Abbiamo considerato che Frenkie De Jong non sarà in forma per le prossime tre settimane - ha commentato il ct Roanald Koeman in delle dichiarazioni riportate da Marca -. Si portava dietro questo infortunio alla caviglia destra già da un po' e non è il caso di rischiare ulteriormente. Il suo club ha preso dei rischi durante la stagione e ora dobbiamo pagarne il prezzo".

"Dobbiamo guardare alla salute del giocatore. Non ha giocato una partita né lo abbiamo visto nel modo più positivo possibile. I test hanno dimostrato che non è ancora in forma. Ti rendi conto che non è al cento per cento e che non è in forma. Puoi tenerlo qui, ma non ha molto senso".

Il ct dell'Olanda, Koeman, ha così deciso di rinunciare al talento ex Ajax che si aggiunge alla lista dei big che salteranno l'Europeo. Non solo De Jong: in tanti sarebbero stati tra i 26 della propria nazionale, non fosse per l'infortunio sbagliato al momento sbagliato.