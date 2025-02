De la Fuente come Ancelotti: il figlio entra nello staff della nazionale spagnola

La Spagna ha scelto di cambiare alcuni componenti importanti della propria squadra di collaboratori

Federico Grimaldi 13 febbraio - 14:33

Tempo di cambiamenti per la nazionale spagnola. Luis De la Fuente, allenatore della Spagna dal 2023, ha deciso di rinnovare lo staff della sua squadra, scegliendo il figlio come nuovo analista.

Di padre in figlio — Ora sarà una questione di famiglia. Proprio come Ancelotti, Luis De la Fuente ha scelto di portarsi la "famiglia" in squadra. Se, da una parte, Davide Ancelotti sembra esser stata una scelta eccellente, Alberto De la Fuente dovrà dimostrare di essere in grado dell'incarico affidatogli. Le scelte del tecnico spagnolo, non si sono limitate solo alla promozione del figlio. Infatti, è stato cambiato anche l'allenatore in seconda. Il braccio destro di De la Fuente sarà Juanjo Gonzalez Arguelles, che prenderà il posto di Pablo Amo.

Il comunicato della Federazione — Come di consueto, è arrivato anche il messaggio della Federazione per dare il benvenuto ai nuovi componenti dello staff: "Alberto De la Fuente si unisce al team come nuovo tecnico analista dopo aver fatto esperienza con l'Huesca, sia nelle categori inferiori, che in prima Divisione". Il comunicato è stato pubblicato anche per far passare il messaggio che la scelta non è stata una questione di "favoritismi", ma basata sull'esperienza e su i traguardi raggiunti dal figlio.

| Gracias por todo, Pablo.

El hasta ahora segundo entrenador de la @SEFutbol, Pablo Amo, emprende una nueva aventura profesional.

La @rfef le agradece todos estos años de dedicación y le desea lo mejor en este desafío.

— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) February 12, 2025

— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) February 13, 2025

Il nuovo staff di De la Fuente — Non solo il figlio farà parte del nuovo staff scelto da De la Fuente. L'allenatore spagnolo ha scelto di cambiare anche altri componenti. A partire dall'allenatore in seconda fino ad arrivare allo psicologo. A prendere il posto di Pablo amo come braccio destro dell'allenatore sarà Juanjo Gonzalez Arguelles. La scelta è stata fatta in base alla sua esperienza legata alla nazionale spagnola, che dura dal lontano 2013. Questa sarà la sua grande occasione. La figura dello psicologo della squadra sarà rappresentata da Lopez Vallejo, mentre gli altri posti rimarranno intatti. Confermato Carlos Cruz come preparatore atletico e Miguel Angel España come preparatore dei portieri. Questo sarà lo staff che prenderà parte ai prossimi mondiali di calcio previsti nel 2026.

| Luis de la Fuente reorganiza su cuerpo técnico.

Así queda configurado el staff de la @SEFutbol.

— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) February 13, 2025