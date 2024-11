Spagna, De La Fuente: “Ammiro tanto Carlo Ancelotti”

Spagna, il Ct delle Furie Rosse De La Fuente in un'intervista, ha espresso grande ammirazione per l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti

La Spagna , orfana di Rodri, Carvajal e Yamal , affronta venerdì al Parken Stadium di Copenhagen (calcio d'inizio ore 20:45), la Danimarca . Furie Rosse già qualificate ai quarti di finale di Nations League , ma con un altro successo blinderebbero anche il primato in classifica. L'allenatore Campione d'Europa Luis De La Fuente , in una lunga intervista ai microfoni di Sport , ha raccontato le proprie passioni extra-campo e i suoi punti di riferimento.

De La Fuente: "Ammiro Carlo Ancelotti"

Non ama i social, nè particolarmente le serie televisive, nel tempo libero segue più di 70 partite per preparare al meglio schemi e tattiche che possano aiutarlo a portare ancora più in alto la Spagna. La Nazionale viene prima di tutto per Luis De La Fuente che ha dedicato parole al miele per l'attuale allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti: "È un tecnico che ammiro moltissimo".