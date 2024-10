Problemi al ginocchio per Lamine Yamal dopo la sfida con la Danimarca: la stella del Barcellona lascia il ritiro della Nazionale.

Luca Paesano 13 ottobre - 16:27

Brutte notizie per la nazionale spagnola in vista del prossimo test con la Serbia, valido per la quarta giornata di Nations League. Le Furie Rosse dovranno infatti rinunciare a Lamine Yamal, uscito malconcio dall’ultima sfida contro la Danimarca.

La stella del Barcellona, alla prima con la numero 10 della Nazionale sulle spalle, era uscito zoppicando al 93’, lasciando spazio a Sergio Gomez.

Spagna, Yamal lascia il ritiro: non ci sarà contro la Serbia — Lamine Yamal farà ritorno a Barcellona questa domenica. L'esterno della nazionale spagnola, che ha lasciato il campo dello stadio Nueva Condomina di Murcia zoppicando, non sarà disponibile per la partita contro la Serbia.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Yamal ha accusato un fastidio al ginocchio, non a causa di un colpo diretto, ma per via di un sovraccarico. Questa mattina, il talento blaugrana si è sottoposto ad esami medici che hanno escluso lesioni e hanno confermato un affaticamento muscolare.

Spagna, De la Fuente convoca Riquelme — Yamal tornerà quindi a Barcellona, ​​dove verrà monitorato attentamente e verrà messo a punto un piano di recupero in vista del prossimo fine settimana, per verificare se sarà disponibile per la partita di Liga contro il Siviglia, il 20 ottobre. La certezza è che Hansi Flick non forzerà il suo rientro, considerando le sfide imminenti contro il Bayern Monaco (23 ottobre) e il Clásico contro il Real Madrid (26 ottobre) al Santiago Bernabéu, due incontri cruciali.

Al suo posto, il ct De la Fuente ha convocato l’esterno dell’Atletico Madrid Rodrigo Riquelme. A disposizione del tecnico, che ha già dovuto rinunciare a Ferran Torres, Nico Williams e Yeremi Pino per infortunio, restano Oyarzabal, Zaragoza, Baena e Sergio Gomez.