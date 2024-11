Spagna, Morata preoccupa: si è allenato a parte ed è a rischio per la Danimarca

Alvaro Morata non ha potuto prendere parte al match della 12^ giornata di Serie A contro il Cagliari perché, nel corso degli allenamenti con il Milan, ha preso un duro colpo alla testa scontrandosi con Pavlovic e ha riportato un trauma cranico. Nonostante tutto e nonostante il ricovero in ospedale nella giornata di giovedì, venerdì è stato dimesso e ha poi raggiunto il ritiro della Spagna. Le sue condizioni non fanno però ancora dormire sonni tranquilli.

Morata, cosa filtra dalla Spagna

Secondo 'Eldesmarque.com', l'attaccante del Milan non si è allenato quest'oggi con la Spagna, ma ha lavorato a parte in palestra senza seguire il resto dei suoi connazionali. È quindi in dubbio per la gara di venerdì 15 novembre contro la Danimarca, eppure Luis de la Fuente non intende rinunciare alle sue qualità tanto che in conferenza stampa ha dichiarato: "Morata ha ricevuto un colpo importante, forte. Non ha problemi, bisogna seguire un protocollo, ma dovrebbe poter giocare la prossima partita e, in caso contrario, la seconda".