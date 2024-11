Spagna, de la Fuente sulle assenze: “Rodri e Carvajal sono insostituibili”

o le parole del tecnico: "Le mie condoglianze e il mio cordoglio ai familiari e agli amici delle vittime di Valencia. Anche la mia solidarietà a tutti i connazionali che stanno soffrendo in tutta la Spagna. Vi informo che martedì inizieremo il ritiro , con un allenamento a porte aperte. A Tenerife ci saranno sessioni di allenamento solidali per raccogliere fondi per le vittime di questo disastro ".

De la Fuente ha anche avuto modo di parlare delle importanti assenze, tra cui quelle di Rodri, centrocampista del City, e Carvajal, difensore del Real Madrid: "Loro sono insostituibili. Sono così bravi che lasciano un vuoto nelle rispettive squadre, che si trovano a far fronte alla loro assenza. Noi possiamo contare su altri giocatori di livello eccezionale. Siamo più che coperti, ma bisogna dare valore anche a chi non è presente. Non conosco le dinamiche interne dei loro club, ma per noi queste assenze potrebbero pesare. Tutti preferiremmo il dubbio tra Rodrigo, Zubimendi o Casadó, oppure tra Carvajal, Pedro Porro o Mingueza. La loro assenza si deve sentire, sono i migliori nei loro ruoli".