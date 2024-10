È il giorno dell'assegnazione del Pallone d'Oro. Questa sera, a Parigi, verrà consegnato l'ambito riconoscimento al calciatore che si è distinto maggiormente nella stagione 2023-2024. Tuttavia, tra i candidati non ci sarà sicuramente Vinicius Junior; il calciatore brasiliano non parteciperà alla cerimonia. Inoltre, non ci sarà nemmeno un rappresentante del Real Madrid, il che rende improbabile la vittoria dell'attaccante delle merengues. Il Ct della Spagna, Luis De La Fuente, spera che a vincere possa essere un calciatore spagnolo, come Rodri o Carvajal.