Pallone d’Oro, il cerchio (probabilmente) si restringe: Vinícius non partirà per Parigi

Vinícius Jr non sarà presente a Parigi in occasione della cerimonia d'assegnazione del Pallone d'Oro.

Oggi, a partire dalle 18:45, si conoscerà il vincitore del Pallone d’Oro 2024. Tanti i grandi nomi attesi per la cerimonia al Théâtre du Châtelet di Parigi. Fabrizio Romano, però, attraverso i suoi profili social, ha affermato che Vinicius Jr. , attaccante del Real Madrid, non sarà presente all'evento . Ciò potrebbe essere indicativo ai fini dell'assegnazione finale: l'assenza, infatti, potrebbe essere giustificata dal fatto che a Madrid sia arrivata la notizia che il brasiliano non sarà incoronato questa sera come miglior calciatore della stagione.

Inoltre, come riporta Romano, nessun calciatore del Real è atteso per la cerimonia. Non saranno presenti infatti ne Florentino Perez, presidente del club, tantomeno Jude Bellingham e il menzionato Vinicius. L'ambito riconoscimento, quindi, potrebbe andare in mani diversi dalle loro. Il che potrebbe restringere il cerchio e portare alla conclusione che la sfida finale sarà tra Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter e campione del Sudamerica con l'Argentina, e Rodri, centrocampista del City attualmente infortunato. Infine, non sarà presente nemmeno Carlo Ancelotti. Che nessun riconoscimento, quest'anno, finisca nella prestigiosissima bacheca del Real Madrid?