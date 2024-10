Atletico Madrid, Simeone: “Non pensiamo al Clásico! Col Betis sarà difficile”

Diego Simeone non vuole pensare al Clásico tra Real Madrid e Barcellona, ma anzi vuole che i suoi uomini si concentrino al 100% sulla gara che l'Atletico Madrid giocherà contro il Real Betis.

Alessia Gentile 26 ottobre - 16:29

Questo weekend calcistico, oltre che in Serie A, vede tante sfide interessanti anche per il resto del calcio europeo; in Spagna, ad esempio, si giocherà questa sera alle ore 21:00 El Clásico tra Real Madride Barcellona al Santiago Bernabeu, ma non è l'unica gara degna di nota. L'Atletico Madrid, dal canto suo, sarà domani impegnato in trasferta contro il Real Betis e Diego Simeone vuole che i suoi mantengano alta la concentrazione sulla loro gara.

Le parole di Simeone per Real Betis-Atletico Madrid — "Il fatto che ci sia il Clásico può essere un punto a favore per noi, ma domani dobbiamo dare valore e importanza alla nostra partita, qualunque cosa accada. È chiaro che non possono ottenere entrambe i tre punti, ma noi abbiamo una partita difficile, dura, contro una rivale che gioca sempre meglio, un grande allenatore che mette in campo un calcio creativo. Sono migliorati nel recupero palla e vedo una squadra che ci porterà ad una partita molto complicata".

Sui suoi uomini — Su Sorloth: “Lo vedo connettersi molto meglio con i suoi compagni di squadra, lo stanno trovando nella sua migliore versione di gioco e questo è un passo molto importante per la squadra”.

Su Le Normand e Lemar: “Non ho ancora idea di quando tornerà Le Normand, l’importante è che ritorni bene. Lo prenderemo come un giocatore che arriva nuovo all’Atletico e tornerà riposato dopo gli Europei. Lemar è un calciatore che, quando era al suo massimo livello, è stato molto importante per vincere il campionato. Purtroppo ha dovuto fare i conti con quell’infortunio di lunga data, ma ora sta lavorando e speriamo di poterlo aiutare in base alle necessità della squadra".