Doppia tegola per il Cholo Simeone nel 3-1 dell'Atletico Madrid contro il Leganes: si fermano Lenglet e Barrios.

Luca Paesano 20 ottobre - 22:19

L’Atletico Madrid ritrova il successo nel pomeriggio battendo in rimonta il Leganes. Al Metropolitano va in scena una sfida entusiasmante e ricca di colpi di teatro, a cominciare dalla formazione schierata dal Cholo Simeone, che opta a sorpresa per un ricco turnover.

I Colchoneros partono bene ma non sfruttano un paio di occasioni interessanti. Il Leganes allora ringrazia e al 34’ trova il gol del vantaggio con Neyou. Dimitrovic alza il muro e difende la porta degli ospiti in maniera impeccabile fino al 69’, quando sale in cattedra Sorloth che finalizza una bella giocata di Witsel. Partita rimessa in piedi e poi in discesa per l’Atletico, che trova il vantaggio con Griezmann all’81’ e la chiude con Sorloth, ancora una volta, al minuto 99.

Atletico Madrid, infortuni per Barrios e Lenglet — Grande vittoria per l’Atletico, che si rimette in marcia e consolida il terzo posto in classifica con 20 punti. Nel pomeriggio di festa, però, non sono mancate le brutte notizie. Al 64’, infatti, Simeone ha dovuto rinunciare a Clement Lenglet per un infortunio che non lascia presagire nulla di buono.

Il difensore francese è stato protagonista di uno scontro di gioco fortuito con il suo compagno Witsel, che potrebbe aver portato conseguenze a ginocchio e caviglia. Come scrive il club in una nota, nelle prossime ore verranno effettuati esami strumentali per comprendere l’entità dell’infortunio. Il timore è che la torsione innaturale e improvvisa possa aver interessato i legamenti: a quel punto, i tempi di recupero sarebbero abbastanza lunghi.

Problemi fisici anche per Pablo Barrios, che è uscito negli istanti finali di gioco per un fastidio muscolare. Il centrocampista spagnolo, in campo dal primo minuto, ha accusato un dolore al flessore nel corso dei minuti di recupero della sfida con il Leganes. Dopo aver provato a resistere per qualche istante, il calciatore ha lasciato il campo tra le lacrime. Anche per lui, che era appena tornato da un altro infortunio muscolare, verranno effettuati esami specifici nelle prossime ore.