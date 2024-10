La Commissione Antiviolenza spagnola ha chiesto due settimane di chiusura per il Metropolitano e una multa salatissima per l'Atletico.

Chiusura totale del Metropolitano per quindici giorni e una multa di 65.000 euro all'Atletico Madrid . È questa la dura proposta elaborata quest'oggi dalla Commissione Antiviolenza spagnola, riunitasi oggi per discutere dei fatti accaduti durante il derby del 29 settembre. Nello specifico, alcuni sostenitori dell’Atletico iniziarono a lanciare di tutto in campo dopo il vantaggio firmato da Militao, colpendo anche il portiere del Real, Thibaut Courtois , con un accendino.

Negli scorsi giorni La Liga aveva presentato un ricorso formale contro il ‘ Fronte Atletico ’ alla Commissione Antiviolenza, un organo nazionale che in Spagna si occupa di combattere la violenza nello sport. Come si legge dal media spagnolo Relevo, la Polizia di Stato ha messo sul tavolo fatti molto gravi: lancio di oggetti sul campo, simboli nazisti, invasione di campo, possesso di un grosso coltello ... oltre ai vari disordini sotto gli occhi di tutti durante il derby.

Tutti elementi che sostanzialmente hanno lasciato poco margine di ragionamento e hanno condotto ad un rapido e unanime accordo tra la Polizia, la Guardia Civil, e istituzioni come LaLiga, RFEF e Governo. Le due settimane di chiusura totale dello stadio biancorosso proposte dalla Commissione Antiviolenza si aggiungerebbero alle tre partite di chiusura parziale che il Comitato Gare della RFEF aveva già precedentemente imposto e a cui, tuttavia, l'Atletico Madrid si è opposto presentando ricorso. Per quanto riguarda le sanzioni economiche, invece, i 65.000 euro di ammenda richiesti dalla Commissione si aggiungerebbero ai 45.000 già imposti dalla RFEF e ai 30.000 della UEFA per gli incidenti in Portogallo.