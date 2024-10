A seguito degli incidenti nel derby di Madrid, è stata disposta la chiusura della curva dell'Atlético per 3 partite: il club farà ricorso

Gli incidenti nel derby di Madrid hanno portato alla chiusura della parte inferiore della Curva sud dell'Atlético per tre partite. Questa la sanzione inflitta ai Colchoneros dopo i fatti accaduti nel derby contro il Real Madrid al Civitas Metropolitano in occasione della partita disputata lo scorso 29 settembre e valevole per l'ottavo turno della Liga.

A causa degli incidenti il direttore di gara, Mateo Busquets Ferrer, ha dovuto anche sospendere momentaneamente la partita. E le conseguenze non potevano che attendere, con i settori 127 e 133 della curva dell'Atlético chiusi per tre gare. E il club ha già annunciato che farà ricorso...

Disposta la chiusura della curva, l'Atlético fa ricorso dopo gli incidenti nel derby — L'Atlético Madrid non se ne starà con le mani in mano e ha già annunciato che farà ricorso contro la sanzione: "L’Atlético de Madrid ribadisce la sua condanna per gli incidenti accaduti durante la partita contro il Real Madrid. Il nostro club mantiene una politica di tolleranza zero contro la violenza, perseguendo qualsiasi manifestazione di questa natura e applicando alle persone coinvolte le sanzioni previste dal nostro regolamento interno.

"La nostra collaborazione con le autorità è permanente e, nel caso in questione, abbiamo collaborato con la Polizia fin dal momento in cui si sono verificati i fatti per identificare le persone coinvolte, tre delle quali sono già state definitivamente espulse in quanto soci del club. Il nostro dipartimento di Sicurezza continua a collaborare con la Polizia per identificare gli altri soggetti coinvolti nel lancio di oggetti, che verranno anch'essi espulsi definitivamente non appena ritrovati.

D'altra parte, una volta analizzata la risoluzione del Comitato per le Competizioni della Reale Federcalcio spagnola che impone la chiusura parziale dell'estremità sud inferiore (settori da 127 a 133) del nostro stadio per tre partite, riteniamo che la sanzione danneggia un gran numero di tifosi che non hanno nulla a che fare con quanto accaduto e che hanno mostrato un comportamento esemplare.

Crediamo che il comportamento inaccettabile di pochi non possa portare ad una punizione così eccessiva nei confronti di una larga maggioranza che non ha commesso alcuna colpa. Il più grande sconfitto per tutto quello che è successo è l'Atletico Madrid e i suoi tifosi e i responsabili di questo sono quelli coinvolti nel lancio di oggetti, che sono quelli che dovrebbero essere puniti e non il resto dei tifosi, che hanno ampiamente dimostrato la loro bravura comportamento.. Per tale motivo riteniamo opportuno impugnare tale sanzione dinanzi al Comitato di Appello".