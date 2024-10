Atletico Madrid, addio al Civitas Metropolitano: Riyad Air è il nuovo sponsor

Novità importanti per l'Atletico Madrid e per lo stadio che ospita le sue gare: non ci sarà più il Civitas Metropolitano dal momento che sarà Riyad Air il nuovo sponsor.

Aria di novità in casa dell'Atletico Madrid, dal momento che il club sta per dire addio al Civitas Metropolitan che diventerà, con il nuovo accordo commerciale, il Riyadh Air Metropolitano . L'accordo con il nuovo sponsor è stato già stipulato e durerà fino al 2033.

Addio al Civitas Metropolitano, accordo fino al 2033 con Riyad Air

L'Atletico Madrid ha un nuovo sponsor e un nuovo accordo commerciale per il suo stadio, accordo la cui scadenza appare allo stato attuale delle cose lontanissima. Sarà la compagnia aerea saudita il nuovo 'naming sponsor' dell’impianto sportivo che si chiamerà appunto Riyadh Air Metropolitano. Secondo quanto rivelato dal quotidiano 'Expansión', il nome del nuovo finanziatore sarà ben visibile a partire dal 20 ottobre quando le squadre torneranno a sfidarsi dopo la sosta per le nazionali. Nel penultimo weekend del mese in corso la squadra del Cholo Simeone affronterà per l’occasione il Leganés.