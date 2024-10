All’Anoeta gridano “Griezmann, muori” in Real Sociedad-Atletico Madrid

Il francese è stato fischiato alla Reale Arena e una parte dei tifosi di casa ha intonato il canto che gli hanno dedicato nelle precedenti visite...

Davide Capano Redattore 7 ottobre 2024 (modifica il 7 ottobre 2024 | 13:28)

Ancora una volta, Antoine Griezmann è stato uno dei protagonisti di Real Sociedad-Atletico Madrid 1-1. Al primo minuto, per l'assist per il gol dello 0-1 di Julián Alvarez. Poi, al di là del calcio, perché oltre a essere fischiato praticamente a ogni pallone toccato, da un settore della Reale Arena si è sentito a più riprese il coro "Griezmann, muori", specie dopo un fallo di Kubo sul francese. Non è la prima volta che gli succede.

Caso Griezmann a San Sebastián — Come riportato da As, sui tabelloni dello stadio è apparso il messaggio - che viene fatto a ogni partita - "No ai cori razzisti, xenofobi e intolleranti. Tifate e sostenete la squadra rispettando l'avversario", uno slogan che è stato anche fischiato da alcuni sostenitori.

Anche se è vero che nel caso di Antoine c'è stata una divisione: un settore gli ha dedicato quelle urla sgradevoli e un altro le ha fischiate.

Griezmann ha lasciato la Real Sociedad nel 2014 e c'è una parte dei tifosi di San Sebastián che ancora non lo perdona. Il giocatore francese, però, ha sempre espresso il suo affetto per il club in cui si è stabilito nell'élite, e quello di tutta la sua famiglia.

L'attuale numero 7 dei colchoneros ha giocato 202 gare con la maglia della Real Sociedad tra 2009 e 2014. Il bottino? 52 gol e 18 assist considerando tutte le competizioni.

Pochi giorni fa, intanto, Griezmann ha dato il suo addio alla Nazionale francese con un post sui social, accompagnato da un video emozionale. "È con il cuore pieno di ricordi che chiudo questo capitolo della mia vita. Grazie per questa bellissima avventura e a presto", ha scritto Antoine.