Atlético Madrid, Simeone non cerca scuse dopo il derby con il Real

Al Da Luz è andato tutto storto per l'Atlético Madrid. Poca continuità di prestazioni di diversi giocatori nei 90 minuti, una solidità difensiva che ha perso certezze e una gestione delle due fasi che non ha funzionato. Tanti gli aspetti negativi di un ko che parla da solo. Lo stesso allenatore dei Colchoneros, Diego Simeone, ha così commentato la dura sconfitta in conferenza stampa: "La responsabilità è mia per non aver generato quello che volevamo. La partita non è stata buona, non l'abbiamo gestita bene. Loro hanno avuto una grande forza per tutti i nostri errori e per fare i complimenti all'avversario. Hanno giocato con forza in ogni parte della partita e hanno avuto occasioni per segnare. Avevamo fatto un ottimo lavoro e oggi è arrivata la partita che non si vuole vedere. Già dal primo tempo si vedeva che non era quello che ci saremmo immaginati. E nel secondo tempo il rigore era l'ultima cosa di cui avevamo bisogno per portarci via la partita. Tutto quello che volevamo generare non è stata una buona scelta da parte dell'allenatore".