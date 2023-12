Calcio estero, il Real Betis costruisce la prima stanza sensoriale per i tifosi affetti da autismo

Le luci, le voci di 50.000 tifosi e altri suoni rendono impossibile per le persone con autismo, disturbi cognitivi o disabilità assistere a una partita di calcio. Ma il Betis...

In Liga, invece, il Betis Siviglia ha deciso di installare all'interno del proprio Stadio una stanza sensoriale per le persone affette da autismo. Come i giallorossi, inoltre, anche gli iberici hanno deciso di mostrare al pubblico le immagini del linguaggio dei segni durante l'inno.