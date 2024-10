La Spagna sembra essere tornata ai fasti di un tempo. Le furie rosse hanno ritrovato una verve che negli ultimi anni si era appiattita, frutto probabilmente della fine di un ciclo che ha visto gli spagnoli al centro del calcio mondiale. Ad oggi,...

Gennaro Di Finizio 19 ottobre 2024 (modifica il 19 ottobre 2024 | 09:48)

La Spagna sembra essere tornata ai fasti di un tempo. Le furie rosse hanno ritrovato una verve che negli ultimi anni si era appiattita, frutto probabilmente della fine di un ciclo che ha visto gli spagnoli al centro del calcio mondiale. Ad oggi, però, le cose sembrano essere tornate nuovamente in una dimensione che vede la Spagna al centro e l'Europa che osserva, impara.

La vittoria dell'Europeo è stato ovviamente un altro segnale importante, visto il modo con il quale la nazionale iberica è riuscita ad arrivare fino alla fine, dando valore ai proprio giovani e riuscendo proprio su di loro a costruire un percorso vincente.

Spagna, che si fa con De La Fuente? La frase sul contratto — Tra i fautori di questa rinascita spagnola c'è sicuramente l'attuale ct, Luis De La Fuente, arrivato nel giugno del 2024 proprio ad un passo dagli europei, e prendendo per mano una squadra che per una parte era già figlia sua. Arrivato dall'unser 21 spagnola, infatti, De La Fuente è entrato subito in contatto con i calciatori, soprattutto con quei giovani che hanno fatto tutta la trafila in nazionale.

Adesso, però, c'è da inquadrare la sua posizione, di fatto trovando la soluzione ideale per il rinnovo di contratto. O almeno, questo dovrebbe essere un passaggio obbligato. Le parti ad oggi sembrano lontane, visto che non pare ci sia la necessità di arrivare in maniera impellente ad un accordo.

Come riportato in queste ore da Sportmediaset, secondo la federazione iberica il contratto dell'attuale allenatore "non è una priorità". Posizione che ovviamente getta ombre su quello che sarà il prosieguo dell'avventura di De La Fuente sulla panchina della Spagna.