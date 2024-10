Spagna, il caso De la Fuente: Campione d’Europa, ma senza contratto

Piove sul bagnato in casa Spagna: oltre ai vari infortuni la Nazionale Campione d'Europa deve far fronte anche alle lamentele contrattuali del Ct De la Fuente

In una lunga intervista concessa ai microfoni di Cadena Ser il Commissariotecnico della Spagna ha dichiarato: “ Non si è mai visto che un ct campione d’Europa rimanga senza contratto. Ho ancora il contratto con le condizioni di quando sono salito dall’Under 21 alla nazionale maggiore, senza alcun rinnovo. Sarebbe stato giusto firmare un nuovo contratto”. Oltre a sollevare dei chiari interrogativi sulla gestione dei contratti nel mondo del calcio, il Ct si è scagliato contro la Federazione , lamentando un mancato riconoscimento del successo ottenuto in Germania nella finale contro l' Inghilterra .

Spagna, piove sul bagnato: non solo infortuni...

Non è sicuramente il miglior modo di avvicinarsi al prossimo impegno della Spagna in Nations League, in programma sabato 12 ottobre (calcio d'inizio ore 20:45) contro la Danimarca. Le Furie Rosse, infatti, dovranno già far fronte ai gravi infortuni di Rodri e Carvajal, che salteranno tutta la stagione, oltre a quello last-minute di Nico Williams. Ci mancava soltanto la questione contrattuale del Ct che ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro alla Federazione spagnola.