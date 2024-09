Dal possibile Pallone d’Oro al dramma: stagione finita per Rodri

Il favorito numero uno per la vittoria del Pallone d'Oro, Rodri , chiude anzitempo la propria stagione. Il centrocampista del Manchester City , campione d'Europa in carica con la Nazionale spagnola, ha infatti rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Guardiola perde Rodri

Insieme ad Haaland, Rodri è uno degli giocatori indispensabili dello scacchiere di Pep Guardiola che dovrà rinunciare allo spagnolo per tutta la stagione. Uno tra Kovacic e Gundogan potrebbe prendere il posto del numero 6 dei Citizens, ma non è da escludere che a gennaio il City possa tornare sul mercato. Il dato che preoccupa gli SkyBlues riguarda la presenza in campo di Rodri rapportata al numero di vittorie; lo scorso anno con lui il City ha giocato 74 partite senza perdere, un trend interrotto solo dal ko in finale di FA Cup.