Manchester City, presentata una nuova maglia in onore degli Oasis

La divisa, ispirata all'album "Definitely Maybe", sarà indossata contro l'Inter in Champions League mercoledì 18 settembre e in alcune trasferte europee per il resto della stagione

Davide Capano Redattore 12 settembre 2024 (modifica il 12 settembre 2024 | 11:38)

Il Manchester City ha presentato oggi la divisa "Definitely City" per la stagione 2024/25, co-progettata dal leggendario musicista e tifoso da sempre dei Citizens, Noel Gallagher.

Manchester City, un omaggio agli Oasis — In occasione del 30° anniversario dell'iconico album degli Oasis "Definitely Maybe", il kit in edizione speciale trae ispirazione dalla copertina dell'album che ha segnato una generazione.

(Foto tratta da profilo X @ManCity)

La divisa "Definitely City" sarà indossata esclusivamente in alcune partite europee selezionate.

Il design presenta un'estetica audace. Sì, perché riecheggia le immagini di "Definitely Maybe" e rende omaggio alla band e alla città di Manchester. La maglia in edizione speciale presenta una base color paglia chiaro con pannelli laterali e maniche blu intenso. Da sottolineare i delicati dettagli rosa papavero sui polsini e sui pannelli della maglia.

Pep Guardiola e Noel Gallagher sul set — La collezione è stata girata in un soggiorno ricreato sulla copertina dell'album "Definitely Maybe", con giocatori del Manchester City insieme a Pep Guardiola e Noel Gallagher sul set.

La maglia "Definitely City" debutterà in campo il 18 settembre all'Etihad Stadium, quando il City affronterà l'Inter, e sarà indossata in alcune trasferte europee per il resto della stagione 2024/25.

Quando gioca il City in Premier? — Haaland e compagni, dopo la sosta per le Nazionali, scenderanno in campo sabato alle 16 italiane all'Etihad. Avversario? Il Brentford allenato da Thomas Frank.