Guardiola dopo la multa sui ritardi all’intervallo: “Farò discorsi più brevi”

"È una persona incredibile e adorabile. E anche la sua famiglia. Ha fatto un ottimo lavoro - incredibile - al Leicester: promozione in Premier League e ora è in una delle prime cinque, sei squadre in Inghilterra".

"E come manager ha successo perché ha la cosa più importante. Essere un manager significa credere profondamente in qualcosa, ma davvero profondamente, profondamente. E a prescindere dai risultati, io rimango fedele alla mia idea. Ed è per questo che crede in ciò che fa. E avrà successo. Non so per quanto tempo, ma lo avrà".