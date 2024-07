Guardiola: “Non escludo affatto di firmare un nuovo contratto con il City”

Pep Guardiola ha un contratto con il Manchester City fino al 2025. Il tecnico di Santpedor è arrivato in Inghilterra nel 2016 e, dopo otto stagioni alla guida dei Citizens, ha osato dire che la data in cui avrebbe lasciato il club era sempre più vicina.

Parlando a un evento "Puma" a New York, alla vigilia del match col Milan, Guardiola ha cercato di chiarire a cosa si riferisse. "Ho detto che sono più vicino a lasciare, ma non che lascerò il City", ha sottolineato.

Anzi, l'allenatore ha lasciato la porta aperta alla sua continuità. "Non escludo affatto di firmare un nuovo contratto con il City. Voglio essere sicuro che sia la decisione giusta, non solo per me, ma anche per i giocatori", ha chiarito.