De Ligt nei guai: ha speronato un’auto, rischia grosso

De Ligt, un bel guaio

Le conseguenze potrebbero essere devastanti per la carriera dell'ex Juve. Se condannato, potrebbe rischiare fino a tre anni di carcere per essere fuggito senza prestare soccorso al proprietario del veicolo incidentato, senza quindi assumersi la responsabilità di quanto accaduto. De Ligt non sta passando un bel momento nemmeno in ambito sportivo, visto che non rientra nei progetti del Bayern Monaco. Il Manchester United è interessato e vorrebbe portarlo in Premier League, ma dopo il "fattaccio" potrebbe ritirare le sue avances ed andare su altri profili.