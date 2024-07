De Paul e le lacrime di Messi: “Ci siam detti, ora vinciamo per Leo”

L' Argentina lo scorso weekend si è laureata nuovamente Campione del Sud America, bissando il successo dell'edizione precedente della Copa America . A decidere la finale statunitense contro la Colombia è stata una rete di Lautaro Martinez , eletto capocannoniere della kermesse. In una recente intervista il centrocampista dell'Albiceleste e dell' Atletico Madrid , Rodrigo De Paul , ha rivelato il momento in cui la Selecciòn si è compattata ancor di più nel corso della sfida contro i Cafeteros.

"Abbiamo visto sul maxi schermo che stava piangendo, come noi in campo lo hanno notato anche in tifosi, c'è stato un pandemonio incredibile. E ci siamo detti, ora vinciamo per Leo", ha raccontato Rodrigo De Paul ai microfoni di Olga.