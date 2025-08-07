L'Inter Miami supera anche il Pumas e strappa il pass per i quarti di finale di Leagues Cup: decisivo, per la prima volta, anche Rodrigo De Paul.

Lorenzo Maria Napolitano 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 11:14)

Con la vittoria di questa notte contro i messicani del Pumas l'Inter Miami supera i gironi della Leagues Cup, e adesso davanti alla formazione di Mascherano si aprono le porte della fase ad eliminazione diretta. Dopo il primo successo contro l'Atlas ed il pareggio - tra le polemiche - con il Necaxas, questa partita è stata fondamentale per giungere alla fase più calda della manifestazione. Ad essere decisivo questa notte, è stato anche il nuovo acquisto Rodrigo De Paul.

La partita — Il match è terminato con un rotondo 3-1, ma a fare notizia oltre la vittoria è stata la presenza del difensore Maximiliano Falcón, espulso durante la sfida precedente; la sanzione, però, è stata prontamente revocata a seguito delle forti dichiarazioni di Mascherano e della presentazione del ricorso da parte del Club, che è stato accolto. Inoltre, si registra anche la prima rete con la maglia dell'Inter Miami di De Paul, con cui ha ripristinato la parità dopo il gol dei messicani siglato da Jorge Ruvalcaba al trentaquattresimo.

Al tabellino si sono aggiunti successivamente Luís Suarez, che ha trasformato un rigore all'ora di gioco, e Tadeo Allende. Connazionale di De Paul in prestito dal Celta Vigo, l'attaccante ha chiuso i giochi a venti minuti dalla fine della partita.

Grande prova di forza — Nella Leagues Cup l'Inter Miami si è imposto senza troppa difficoltà, facendo anche a meno di Lionel Messi nella sfida di questa notte. L'argentino, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo contro il Necaxa e, una volta sottoposto ad esami strumentali, è stata confermata una lieve lesione muscolare alla gamba destra.

Dati alla mano, l'Inter Miami ha segnato 7 reti in 3 partite nella Leagues Cup, terzo miglior attacco di tutto il torneo. Preoccupano i quattro gol subiti, più di uno a partita, ma grazie al dinamismo di De Paul nella zona nevralgica del campo El Jefe Mascherano conta di far diventare la sua squadra più solida in fase difensiva. Non c'è dubbio, infatti, che con l'ingaggio di De Paul la squadra della Florida abbia voluto presentare la sua candidatura per vincere nuovamente la League Cup. Ripetendo quanto accaduto nel 2023, battendo in finale Nashville ai calci di rigore.