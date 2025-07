De Paul ufficiale all’Inter Miami: “Voglio fare la storia di questo club”

Il centrocampista ex Udinese approda negli Stati Uniti: arriva in prestito con opzione di riscatto fino al 2029

Rodrigo De Paul è un nuovo giocatore dell'Inter Miami. Il centrocampista argentino, dopo l'esperienza in Italia con l'Udinese, lascia l'Atletico Madrid e raggiunge Messi in MLS. Un trasferimento inaspettato, per un giocatore ancora al pieno della carriera e soprattutto con un ruolo centrale nello scacchiere di Simeone. Il nazionale argentino vedrà il suo ingaggio incrementato di 2,5 milioni passando da 7,5 a 10. Beckham, presidente dell'Inter Miami, ne ha parlato così: "Lo seguo e lo stimo da tanti anni, è un leader e lo ha dimostrato anche con l'Argentina". Un'investitura importante, per un giocatore pronto a riscrivere la sua storia e quella del suo nuovo club.