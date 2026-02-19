Dopo aver superato con successo le visite mediche però, lo Hradec ha deciso di non continuare la trattativa poichè il terzino "non avrebbe aiutato il club nell'immediato".

Francesco Di Chio 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 16:36)

Mattia De Sciglioresterà svincolato. Il terzino, ex Juve e Milan tra tutte, era vicinissimo a trasferirsi allo Hradec Kralove. Si pensava ci potesse essere lo zampino di Pavel Nedved in questa operazione, in quanto proprietario di alcune quote del club. Nonostante le parti fossero vicinissime ad un accordo, ed il superamento delle visite mediche da parte del difensore, la società ceca ha deciso di tirarsi indietro alla fine, facendo sfumare il trasferimento.

Le parole del DS — A dare la notizia della conclusione della trattativa, è stato il direttore sportivo dello Hradec Petr Pojezný ai microfoni di idnes.cz: "All'inizio della stagione primaverile, stavamo valutando l'aggiunta a breve termine alla squadra di un calciatore italiano esperto - ha spiegato il DS - Mattia si è sottoposto a test medici con noi questa settimana. Dopo aver valutato tutti i risultati e le circostanze, siamo giunti alla conclusione che non sarebbe stato d'aiuto nell'immediato per il nostro club, che era l'obiettivo principale per cui volevamo ingaggiarlo." Pojezný ha poi concluso così: "Ringraziamo il giocatore e il suo team dirigenziale per l'eccellente comunicazione e collaborazione".

Il comunicato del club — De Sciglio era arrivato in città da qualche giorno, ed era pronto ad iniziare questa sua nuova avventura in terra ceca. Non sarà cosi però e la conferma è arrivata ufficialmente anche attraverso un comunicato della società: "La squadra A dell'FC Hradec Králové per la stagione primaverile 2025/26 è al completo. Questa settimana, Mattia De Sciglio, ex giocatore di Milan e Juventus, si è sottoposto alle visite mediche in città. Dopo aver valutato tutti i risultati e le circostanze, il club della Boemia orientale ha deciso di non proseguire nella trattative e non firmare un contratto con il 33enne calciatore italiano". Niente nuova vita all'estero perciò per il difensore italiano, che continuerà ad allenarsi in attesa di trovare una nuova sistemazione.