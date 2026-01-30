De Zerbi e OM: telenovela finita? L’allenatore italiano rimane a Marsiglia

Finita la telenovela sul possibile addio anticipato di De Zerbi all'OM: l'italiano rimane, almeno per ora.

Federico Iezzi Collaboratore 30 gennaio - 15:43

Dichiarazioni e voci incontrollate. Poi le smentite. Roberto De Zerbi resta ad allenare il Marsiglia. Il tecnico italiano è rimasto profondamente deluso dalla eliminazione dalla Champions League. E già da ieri sera e poi per tutto il giorno di oggi le voci sono corse: si è dimesso, ha deciso di andarsene. Una vera telenovela e una bomba nel calcio francese. Fino alla smentita di poco fa: il tecnico rimane.

De Zerbi e OM — L'OM è fuori dalla Champions League. Il 3-0 subito due giorni fa ad opera del Brugge ha condannato gli uomini di De Zerbi. Dopo la partita, il tecnico italiano è apparso profondamente deluso dalla sconfitta e dalla cocente eliminazione. Nel post partita, infatti, ha dichiarato: "Io sono il responsabile, ma tutti dobbiamo farci un esame di coscienza". Nella notte tra il 28 e il 29 e nel corso di oggi le voci sono corse: si parlava di dimissioni, ma anche di un possibile esonero.

Secondo il sito RMC Sport la dirigenza avrebbe valutato il possibile esonero dell'ex Sassuolo. A conferma di questo, pare che De Zerbi non abbia condotto la sessione di allenamento per preparare la gara di campionato contro il Paris FC. Sembra quindi sicuro che la dirigenza abbia fatto le proprie valutazioni e che ci siano stati dei contatti volti a valutare una separazione anticipata. Smentite, invece, le voci che parlavano di possibili dimissioni e quindi della scelta dell'allenatore di lasciare il club: tale possibilità, infatti, sarebbe stata smentita da L'Equipè attraverso alcuni contatti con il club e con lo stesso interessato.

L'allenatore italiano rimane a Marsiglia — Alla fine, però, De Zerbi rimarrà sulla panchina dell'OM. Almeno fino alla fine di questa stagione. Decisivo un vertice che si è tenuto stanotte tra il direttore sportivo Mehdi Benatia, il presidente Longoria e lo stesso allenatore. Il vertice ha chiarito la situazione e, almeno per ora, eliminato tutte le incertezze e le voci senza controllo. Per saperne qualcosa di più, probabilmente si dovrà attendere la conferenza stampa del pre partita contro il Paris FC, ma sembra chiaro che De Zerbi non andrà via.