Ci siamo: la notte tanto attesa è arrivata. Domani alle ore 18.00 si svolgerà la finale di Champions League. Da una parte i campioni della Ligue 1, dall'altra i campioni della Premier League. La sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal si prospetta una vera e propria partita scoppiettante e ricca di emozioni. Alla vigilia della sfida, dalla Puskas Arena, a prendere la parola è stato Ousmane Dembélé. Il francese, in conferenza stampa, ha toccato diversi temi tra ambizioni personali, crescita della squadra e rispetto per gli avversari.

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Dembélé esalta il lavoro degli avversari

Ousmane Dembélé rappresenta una delle pedine fondamentali nello scacchiere di Luis Enrique . Il numero 10 francese ha trovato la giusta connessione con il tecnico per rendere al meglio delle sue possibilità.

MONACO-GERMANIA - MAGGIO 06: Achraf Hakimi e Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain festeggiano dopo la qualificazione della propria squadra alla finale di UEFA Champions League Final a seguito della partita di ritorno di UEFA Champions League 2025/26 nel match tra FC Bayern München e Paris Saint-Germain al Football Arena Munich il 06 Maggio 2026 a Monaco, Germania. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Nel corso della conferenza stampa, l'attaccante ha voluto riconoscere apertamente i meriti dell'Arsenal, sottolineando il valore del percorso compiuto dai Gunners in Premier League: "Sono davvero fortissimi, non si vince un campionato di quel calibro per caso. Anche nel girone di Champions League sono arrivati al primo posto".

Dembélé ha parlato di una squadra costruita con un'idea ben precisa, evidenziando il lavoro straordinario fatto dal loro tecnico Mikel Arteta: "Il loro percorso fino ad ora è stato eccellente, hanno una chiara identità di gioco, sanno sempre cosa fare con la palla al piede. Sono davvero sorpreso dal grande lavoro svolto dal loro tecnico. In questi 5 anni ha rivoluzionato completamente la squadra. Hanno meritato di vincere e di conquistare questa finale".

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La voglia di scrivere la storia

L'esterno francese si è soffermato sul proprio momento personale e sull'evoluzione della sua squadra in questi ultimi anni: "La scorsa stagione è stata abbastanza lunga e impegnativa,, ho visto i miei compagni molto concentrati. Vogliamo ripeterci, anche se vincere non è mai facile, ma siamo pronti. Vogliamo scrivere la storia:".

MONACO, GERMANIA - MAGGIO 31: Luis Enrique, Allenatore del Paris Saint-Germain, reagisce con Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain mentre passa davanti alla coppa della UEFA Champions League dopo aver ritirato la medaglia del vincitore, in seguito alla vittoria contro FC Internazionale, che ha assicurato al Paris Saint-Germain's il primo titolo della sua storia in UEFA Champions League e il punteggio record in finale di UEFA Champions League per 5-0, nella partita tra Paris Saint-Germain e FC Internazionale Milano al Munich Football Arena il 31 Maggio, 2025 in Monaco, Germania. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Nel corso della chiacchierata, il Pallone d'Oro del 2025, ha voluto sottolineare l'importanza di avere un allenatore come Luis Enrique. Secondo il francese, gran merito del successo ottenuto dal Club deriva dalle enormi doti del tecnico spagnolo:" Abbiamo un grande allenatore, uno staff incredibile e dei giocatori fantastici. Non smetterò mai di ringraziare il mister: ha cambiato il mio modo di giocare, mi ha aiutato a crescere anche dal punto di vista umano. Cerco di migliorare sempre di più e di ascoltare i suoi consigli. Mi piace giocare per lui".

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