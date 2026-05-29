Sabato 30 maggio alle ore 18 si chiuderà ufficialmente la stagione 25-26 dei club con la finale di Champions. Luis Enrique non sottovaluta gli avversari.
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Luis Enrique, tecnico spagnolo, è intervenuto in conferenza stampa presentando l'ultima e più importante partita dell'annata sportiva: la finale di Champions League. Il Paris Saint Germain dopo il successo nella competizione dello scorso anno punta a confermarsi campione, mentre l'Arsenal va a caccia della sua prima volta con la coppa tra le mani.
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PSG-Arsenal, Luis Enrique: "Ci piace far gioire i nostri tifosi"Affrontare l'Arsenal per il Paris Saint Germain sarà senza dubbio complicato. Luis Enrique ha rimarcato la grandezza e i punti di forza dei prossimi avversari: "Hanno meritato di vincere la Premier League. È stata una dura battaglia tra loro e il Manchester City, ma hanno dimostrato di essere una grande squadra". La gara si giocherà alle 18, come mai prima d'ora era accaduto ad una finale di Champions League. La scelta è stata condizionata dalla necessità di far defluire i sostenitori perdenti: "Ogni volta che vediamo la gioia dei nostri tifosi, è qualcosa di positivo. Sappiamo come rimanere concentrati sulle cose che dobbiamo controllare. Il nostro obiettivo è chiaro".
L'anno scorso il PSG schiantò l'Inter cinque reti a zero, ma l'attenzione dell'allenatore ex Barcellona rimane altissima: "Se parliamo di finali, è sempre difficile. Non credo necessariamente che la differenza tra noi e l'Inter della scorsa stagione rispecchiasse appieno il livello delle due squadre, ma le finali sono partite diverse. C'è sempre molta tensione, molta attesa. Ma questi elementi sono sempre importanti".
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