Luis Enrique, tecnico spagnolo, è intervenuto in conferenza stampa presentando l'ultima e più importante partita dell'annata sportiva: la finale di Champions League. Il Paris Saint Germain dopo il successo nella competizione dello scorso anno punta a confermarsi campione, mentre l'Arsenal va a caccia della sua prima volta con la coppa tra le mani.

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PSG-Arsenal, Luis Enrique: "Ci piace far gioire i nostri tifosi"

Affrontare l'Arsenal per il Paris Saint Germain sarà senza dubbio complicato. Luis Enrique ha rimarcato la grandezza e i punti di forza dei prossimi avversari: "Hanno meritato di vincere la Premier League. È stata una dura battaglia tra loro e il Manchester City, ma hanno dimostrato di essere una". La gara si giocherà alle 18, come mai prima d'ora era accaduto ad una finale di Champions League. La scelta è stata condizionata dalla necessità di far defluire i sostenitori perdenti: "Ogni volta che vediamo la gioia dei nostri tifosi, è qualcosa di positivo. Sappiamo come rimanere concentrati sulle cose che dobbiamo controllare. Il nostro obiettivo è chiaro".

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 06 MAGGIO: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, celebra dopo la qualificazione della sua squadra alla finale della UEFA Champions League, dopo la partita di ritorno delle semifinali della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern München e Paris Saint-Germain alla Football Arena Munich il 06 maggio 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

L'anno scorso il PSG schiantò l'Inter cinque reti a zero, ma l'attenzione dell'allenatore ex Barcellona rimane altissima: "Se parliamo di finali, è sempre difficile. Non credo necessariamente che la differenza tra noi e l'Inter della scorsa stagione rispecchiasse appieno il livello delle due squadre, ma le finali sono partite diverse. C'è sempre molta tensione, molta attesa. Ma questi elementi sono sempre importanti".

Enrique e la Champions: "Rivincerla? L'ambizione è grande"

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Un altro trofeo 'dalle grandi orecchie' non può non essere desiderato anche da chi sembra ormai abituato a notti come quella di Budapest: "...l'ambizione di vincere un secondo titolo? È ancora più grande". Approdato nel 2023 a Parigi, quello della Champions League era stato subito posto come obiettivo dal club: "Certo,. Era il piano, forse non così rapidamente. Abbiamo meritato di vincere la competizione la scorsa stagione. Le strutture del club e il livello dei giocatori ci hanno aiutato a raggiungere questo successo. Domani c'è un altro trofeo in palio".

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