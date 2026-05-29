Patrick Vieira ne è convinto: l'unica squadra che può battere il PSG di Luis Enrique in questo momento è l'Arsenal, avversaria dei parigini nella finale di Champions League ormai alle porte. L'ex centrocampista dei gunners si è detto fiducioso in vista della finale di coppa.

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Vieira: "Arsenal, vinci la Champions e supera gli invincibili"

LONDRA - 25 aprile 2004: Patrick Vieira, Robert Pirès, Thierry Henry e Ashley Cole dell’Arsenal F.C. festeggiano dopo il secondo gol durante la partita di FA Barclaycard Premiership tra Tottenham Hotspur F.C. e Arsenal al White Hart Lane il 25 aprile 2004 a London. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Intervistato da L'Equipe Patrick Vieira ha parlato della finale di Champions, e dei paragoni tra questo e il suo Arsenal. "È sempre difficile paragonare epoche diverse, ma se l'Arsenal vincesse la Champions League, oltre al campionato, sarebbe un risultato ben più grande di quello che siamo riusciti a fare nel 2004". Questo però, sottolinea il francese ex Inter, non implicherebbe una superiorità dell'attuale squadra rispetto a quella di vent'anni fa: "Questo non significa che la squadra sia migliore, capite? Quello che abbiamo fatto con gli Invincibili è stato fantastico, ma vincere la Champions League e la Premier League è il segno di una generazione davvero eccezionale".

Poi ovviamente, delle parole dolci per Mikel Arteta, tecnico capace di riportare un titolo che a Londra mancava da 22 anni. "Mikel Arteta è stato fondamentale. I primi due anni sono stati molto difficili per lui, ma è sempre rimasto fedele ai suoi principi. Sapeva davvero cosa voleva fare. Ha preso decisioni difficili per costruire la squadra e ha lasciato andare giocatori importanti perché forse non si adattavano alla visione che voleva implementare". E lo paragona al suo tecnico, Arsène Wenger: "Arsène aveva creato un'atmosfera familiare che si allinea al DNA dell'Arsenal, e Mikel è riuscito davvero a costruire sulla stessa idea, che si era persa dopo Arsène".

Sulla squadra di Luis Enrique: "Adoro questo PSG"

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L'exha poi parlato della finale che vedrà di fronte il suo Arsenal contro il PSG di: "Non vedo l'ora che arrivi la finale. Potrebbe essere incredibile. Ho sempre pensato che l'Arsenal fosse l'unica squadra in Europa in grado di battere il PSG.". E poi continua: "Hanno davvero tutto. Riuscire a mettere in mostra il talento individuale all'interno di una squadra così ben strutturata è notevole.: atletismo, mobilità, velocità, potenza e aggressività".

Sui punti forti dell'Arsenal: "L'Arsenal sa difendere molto bene. È una squadra che ama difendere ed è disposta a farlo per lunghi periodi. A centrocampo corrono, c'è qualità tecnica. Il trio Kvaratskhelia-Dembélé-Doué è eccezionale in termini di velocità, ma l'Arsenal è molto bravo anche negli uno contro uno. Sono difensori esplosivi e aggressivi". Patrick Vieira ha concluso con quella che secondo lui sarà la chiave del match: "E poi, il punto chiave, di cui abbiamo certamente parlato molto, è che l'Arsenal è una squadra che, sui calci piazzati, è in grado di creare molti problemi al PSG".

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