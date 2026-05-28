Patrick Vieira è stato uno dei centrocampisti più forti della sua epoca. Lo strapotere fisico e la sua personalità lo hanno reso un giocatore importantissimo per ogni Club in cui ha militato: Arsenal, Juventus e Inter. Proprio con i nerazzurri ha vissuto gli ultimi anni della sua carriera ad altissimo livello, contribuendo ai successi della squadra prima del Triplete. A tal proposito, l'ex centrocampista ha svelato alcuni aneddoti sulla sua avvenura a Milano, a Cronache di Spogliatoio.

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Vieira e il rapporto con Mourinho

Patrick Vieira ha vinto numerosi trofei con l'specialmente sotto la guida di, totalizzando

MILANO, ITALIA - OTTOBRE 24: Patrick Vieira (R) Del FC Internazionale Milano compete il possesso della palla con Takayuki Morimoto del Catania Calcio durante la partita di Serie A nel match tra Inter Milan e Catania Calcio allo Stadio Giuseppe Meazza il 24 Ottobre, 2009 in Milan, Italia. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Nel corso dell'intervista, il francese ha spiegato che in un determinato momento della sua carriera sentiva l'esigenza di giocare di più. Il suo desiderio era quello di disputare l'ultimo Mondiale con la sua Nazionale:" Ho deciso di andarmene dall'Inter nella stagione del Triplete, ma non ho nessun rimpianto, non vivo di rancore. Avevo bisogno di avere più spazio, e oramai il mio tempo in quella squadra era finito. Il mio unico obiettivo era conquistare la Nazionale, era l'ultimo Mondiale e volevo esserci, lavoravo solo per quello".

Inoltre, il tecnico ha rivelato un retroscena simpatico su Josè Mourinho:" In una partita mi tolse dopo pochi minuti, ero molto nervoso per questa cosa, ma adesso, che sono anche io un allenatore ho capito perchè lui lo avesse fatto, certe cose fanno parte del gioco e quando sei nel rettangolo verde non le capisci subito".

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Nessun rimpianto per il triplete mancato

Patrick Vieira ha lasciato la squadra nerazzurra nel, dopo mesi l'Inter saliva sul tetto d'Europa. Ma per l'ex tecnico delquesto non è stato un problema. L'exha spiegato che la sua scelta fu fatta pensando esclusivamente alla sua carriera e alla necessità di sentirsi ancora protagonista nel rettangolo verde:" Non mi pento di aver lasciato l'Inter anche se dopo hanno vinto tutto. Giocavo poco a causa degli infortuni.. Per il mio carattere, non potevo accettare di rimanere seduto in panchina a guardare gli altri giocare,, fa parte del mio essere".

Sul trasferimento al Manchester City ha ribadito che pensava fosse la scelta giusta per riconquistare un posto da titolare:" Ho deciso di andare al Manchester City convinto di potermi giocare le mie carte e avere un posto per il Mondiale, ma non sono stato convocato lo stesso, ma oramai è acqua passata".

MANCHESTER, INGHILTERRA - OTTOBRE 21: Il giocatore delManchester City, Patrick Vieira in azione durante la partita di UEFA Europa League nel match tra Manchester City e KKS Lech Poznan al City of Manchester Stadium il 21 Ottobre, 2010 in Manchester, Inghilterra. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Vieira ha svelato anche un aneddoto sulla sua esperienza al Milan quando era giovanissimo:" Poche persone si ricordano di me al Milan, epuure quella maglia mi ha insegnato davvero tantissimo. Ho capito che significa vincere e cosa si prova ad indossare una maglia del genere. Il Milan è stata una tappa fondamentale nella mia crescita da giocatore".

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