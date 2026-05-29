Benitez, ha firmato: Everton, adesso è tutto ufficiale

La finale di Champions League è ormai alle porta. Domani sera alle 18 PSG-Arsenal scenderanno in campo per decidere di porterà a casa "la coppa dalle grandi orecchie". Per i parigini potrebbe essere la seconda volta consecutiva, mentre per i Gunners la prima della loro storia. Sulla partita di domani, nelle ultime ore, è intervenuto un ex allenatore che ha vissuto in prima persona una finale europea, Rafa Benitez.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

PSG-Arsenal, Rafa Benitez elogia i suoi connazionali: "Luis Enrique e Arteta bravi ad impostare le loro idee"

Rafa Benitez non è certo un novellino in tema di finali di. L'ex allenatore diedha vissuto in prima persona momenti come questi, sia nel bene che nel male. Domani serascenderanno in campo per la finalissima a Budapest. Parigini e Gunners arrivano a questa sfida dopo un percorso semplicemente stellare. Ma domani solo uno alzerà al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

Nel frattempo, il tecnico spagnolo ha voluto lasciare alcune dichiarazioni a cominciare dagli allenatori dei club, suoi connazionali: "Luis Enrique e Arteta hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto agli altri: il livello di conoscenza e la capacità di adattamento, una caratteristica della mia carriera dalla Premier alla Serie A - ha dichiarato Benitez che, come ricordiamo, ha da poco terminato la sua avventura sulla panchina del Panathinaikos - Basti vedere anche i percorsi di Guardiola, Emery, Iraola o Fabregas. Tecnici spagnoli al vertice in paesi diversi".

ISTANBUL, TURCHIA - 26 MAGGIO: Rafael Benitez, allenatore del Liverpool, posa con la coppa il giorno dopo aver vinto la finale di Champions League contro il Milan il 26 maggio 2005 a Istanbul, in Turchia. Il Liverpool ha sconfitto il Milan per 3-2 ai rigori dopo che la partita si era conclusa sul 3-3 al termine dei tempi supplementari. (Foto di Lars Baron/Bongarts/Getty Images)

Sulla finale di domani, inoltre, ha anche voluto dire qualche pronostico: "Può fare la differenza l'intensità del PSG e la strategia dell'Arsenal sui calci piazzati. Ma c'è un fattore di più da sottolineare: Luis Enrique e Arteta hanno avuto il tempo per attuare le proprie idee". Chi può risultare decisivo?: "Kvara e Saka in attacco. Vitinha e Rice in mezzo al campo. Gabriel sulle palle inattive".

In finale arrivano due squadre che in questa stagione hanno raggiunto la triple cifra nel numero di reti realizzate. Possibile dunque una finale piena di gol?: "Ci sono tanti talenti in campo. I gol rendono lo show attraente, ma conta pure come vengono realizzati. Se è la finale che mi aspettavo? PSG e Arsenal hanno meritato di esserci: sono state le migliori, con le altre due semifinaliste".

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365