Poco meno di una stagione prima dei saluti
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L'avventura di Rafa Benitez con il Panathinaikos è già ai titoli di coda. La notizia era già nell'aria ma è stata confermata proprio dal club greco che, con un post sui suoi canali social, ha salutato il tecnico ringraziandolo per il lavoro svolto. Un rapporto lavorativo durato poco meno di una stagione, chiamato in panchina dallo scorso 25 ottobre 2025, in quel momento settimo in campionato greco, otto punti dalla capolista PAOK. Nonostante il contratto sottoscritto fino al 30 giugno 2027, le strade dell'allenatore e del Panathinaikos si sono divise anzitempo.
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Panathinaikos-Benitez, una stagione positiva con la volontà di cambiare ariaNonostante il finale dalle tinte amare, il percorso di Rafa Benitez con il Panathinaikos è stato comunque positivo. Chiamato a risollevare le sorti del club con l'intento a inizio stagione di puntare al titolo, la squadra ha raggiunto il quarto posto e il piazzamento europeo, confermando comunque le sue ambizioni. Andamento positivo inoltre anche in Europa League, dove i greci hanno raggiunto gli ottavi di finale, interrompendo il proprio cammino senza appello contro il Real Betis. Non è comunque bastato per rispettare il contratto del tecnico spagnolo fino al 2027, con la volontà da ambo le parti di cambiare aria.
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