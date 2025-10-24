Benitez è il nuovo allenatore del Panathinaikos e rompe subito un record

L'allenatore spagnolo si appresta a iniziare una nuova avventura dopo un periodo di inattività. A 65 anni vuole dimostrare di essere ancora grande, accettando di ripartire dal campionato greco, in uno dei club più iconici del Paese

Luca Gilardi 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 12:34)

Rafa Benitez è pronto a tornare in panchina. Lo spagnolo è il nuovo allenatore del Panathinaikos, squadra che si trova attualmente al settimo posto in classifica nel campionato greco. A lui viene affidato l'arduo compito di risollevare le sorti del club e di riportarlo ai fasti di un tempo. Un incarico che lo rilancia nel calcio che conta, a un anno e mezza dalla sua ultima avventura.

Benitez al Panathinaikos — Il tecnico 65enne era libero dal 2024, dopo la fine della sua parentesi al Celta Vigo. Adesso, si prepara a fare il proprio ritorno in Europa da protagonista, visto che il PAO giocherà l'Europa League. Una competizione che Benitez ha già vinto in passato.

Il contratto firmato con il Panathinaikos è di quelli pesanti e lo rende l'allenatore più pagato nella storia della Super League greca. L'ex manager di Real Madrid, Valencia, Liverpool, Chelsea, Inter e Napoli, tra le altre, ha firmato un accordo di due anni e mezzo con i giganti di Atene. A testimonianza di un progetto ambizioso e che punta a dare stabilità all'ambiente.

Il più pagato della storia — Secondo quanto riportato da Sport24, il contratto di Benitez è da record: ben 4,4 milioni di euro a stagione, una cifra mai vista prima in Grecia. Il presidente del PAO, Yannis Alafouzos, e il direttore sportivo Franco Baldini hanno dimostrato di volerlo fortemente, accontentando in tutto e per tutto le sue richieste. Lo spagnolo è atterrato ad Atene nella giornata di giovedì 23 ottobre con un jet privato, per definire gli ultimi dettagli dell'intesa.

Alafouzos ha scelto di affidargli una missione chiara: riportare il Panathinaikos in cima al calcio greco, visto che il club non vince un titolo dal 2010. Benitez si siede sulla panchina di un club con una grande storia in campo nazionale, ma anche europeo: finalista nella Coppa dei Campioni 1971 (sconfitta per 2-0 dall'Ajax, a Wembley) e semifinalista di Champions League nel 1996.

L'inizio ufficiale di questa nuova sfida è previsto per domenica 26 ottobre, quando la sua squadra affronterà l'Asteras Tripolis di Chris Coleman, davanti al proprio pubblico.