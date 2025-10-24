Il centrocampista inglese è stato il secondo calciatore più giovane a debuttare in maglia biancorossa nel campionato inglese

Filippo Montoli 24 ottobre - 11:24

L'Arsenal di Mikel Arteta continua a puntare sui giovani e blinda il giovanissimo talento Max Dowman. Il 15enne firma un contratto da aspirante professionista con i Gunners. Il club londinese ha infatti voluto così evitare il rischio di perdere uno dei migliori prospetti delle sue giovanili. Il suo nuovo "status" si attiverà al compimento dei 16 anni, mentre con il diciassettesimo compleanno diventerà a tutti gli effetti professionista. L'Arsenal con Dowman si assicura uno dei migliori futuri talenti inglesi.

Arsenal, Max Dowman sulle tracce di Bukayo Saka — La strada imboccata dai Gunners è ormai chiara. Sviluppare un progetto vincente puntando in buona parte sui giovani, possibilmente del proprio settore giovanile. Dal suo arrivo, Arteta ha messo in chiaro questa sua volontà e il club ha risposto presente. L'obiettivo con Max Dowman è di fare quello che si è fatto nel recente passato con Bukayo Saka, Ethan Nwaneri e Myles Lewis-Kelly. Il primo è già una delle stelle della squadra, gli altri due potrebbero facilmente diventarlo.

Il 15enne ha firmato nei giorni scorsi il suo primo contratto con l'Arsenal da aspirante professionista che si attiverà al compimento dei 16 anni il 31 dicembre. Così facendo svanisce il rischio di perderlo a zero. Dowman ha già esordito in prima squadra nel corso di questa stagione. Il 23 agosto ha debuttato contro il Leeds, a 15 e 235 giorni. È il secondo calciatore più giovane dei Gunners a farlo. Il primo è stato Nwaneri nel 2022 a 15 anni e 181 giorni.

Il baby talento è anche sceso in campo contro il Liverpool e in Coppa di Lega contro il Port Vale. Se non è convocato, il centrocampista gioca sia per l'under 19 sia per l'under 21 del club. Nell'ultima gara di Youth League è stato autore di una doppietta nella sconfitta per 3-4 con l'Atletico Madrid. Durante l'ultima sosta per le Nazionali ha trovato anche il primo gol con l'under 19 dell'Inghilterra, per cui ha debuttato a settembre.