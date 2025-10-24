Domenica pomeriggio al Bernabeu va in scena il Clasico. I Blancos cercano la fuga, mentre il Barça vuole il sorpasso in vetta. Occhi puntati sul dualismo Mbappè-Yamal.

Samuele Dello Monaco 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 12:32)

In un pomeriggio lontano dai fari del grande calcio, Lamine Yamal ha comunque saputo accentrare l'attenzione su di sè. La stella del Barcellona ha scatenato grandi polemiche in Spagna dopo aver accusato apertamente il Madrid di trarre vantaggio dalle decisioni arbitrali. Il prodigio blaugrana ha espresso la propria idea a pochi giorni da un Clasico che si preannuncia infuocato. E' normale pensare che il Bernabeu possa accogliere Yamal con un'accoglienza dedicata, ancor di più dopo la frecciatina social.

https://www.instagram.com/p/DPyRohSDvqh/?hl=en&img_index=2

L'incredibile dichiarazione di Yamal — Ospite dello streamer Ibai Llanos, in occasione della seconda giornata della Kings Cup spagnola, il diciottenne catalano si è lasciato andare a una lunga chiacchierata. Durante il match, Ibai, il presidente dei Porcinos FC, ha chiesto a Yamalse la propria squadra gli ricordasse il Real Madrid. Alla domanda, il numero dieci ha risposto: "Sì certo, rubano, si lamentano...", scatenando risate e incredulità tra gli spettatori.

Ibai Llanos, celebre per essere un grande tifoso dei Blancos, ha subito replicato: "Il Real Madrid ruba?". Yamal non ha lasciato cadere la domanda e ha continuato: "Beh, vediamo, vediamo". In Spagna il siparietto ha lasciato grandi strascichi, e sui social non mancano le provocazioni.

Domenica il Clasico — Ovviamente, non c'è un momento più caldo di questa per rilasciare una dichiarazione così controversa. Ricordiamo infatti che, domenica pomeriggio al Bernabeu, andrà in scena una sfida non ancora decisiva ma molto importante. Flick, al momento squalificato, sfida Xabi Alonso per cercare il sorpasso in classifica. Dal canto suo, il Real sogna la possibilità di volare a cinque punti di vantaggio. La sfida però è anche individuale, con Yamal e Mbappè che dovranno rispettare le altissime aspettative che hanno creato in Spagna e in generale nel mondo sportivo. Soprattutto Kylian Mbappè, autore di 15 gol e 2 assist in 12 giornate, sta diventando sempre più il simbolo del nuovo Real Madrid di Xabi Alonso.