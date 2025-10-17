Negli Stati Uniti è LeBron James ad aver fatto una scelta simile, seguito da altre star sportive con l'intenzione di vendere agli appassionati pochi pezzi con il suo autografo originale

Filippo Montoli 17 ottobre - 10:15

Lamine Yamal non potrà più firmare autografi. Il fenomeno spagnolo sta per chiudere un accordo con una società specializzata nella vendita di articoli sportivi firmati. Il calciatore del Barcellona potrà quindi concedere solo foto ai tifosi. Per la sua firma sarà necessario acquistare l'oggetto desiderato. Il club blaugrana, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, avrebbe accolto la decisione di Yamal di limitare la circolazione dei suoi autografi.

Yamal come LeBron James, si possono avere gli autografi solo comprandoli — Nel mondo del collezionismo, gli articoli firmati sono tra i più richiesti. Il loro valore può arrivare a valere migliaia, se non centinaia di migliaia di euro. Solitamente, sono gli oggetti autografati dai campioni del passato a essere comprati. Al giorno d'oggi però, anche i campioni del presente cominciano a ricorrere alla commercializzazione della propria firma. Il fenomeno è partito dagli USA, dove il caso principale è quello di LeBron James.

In Europa dovrebbe toccare a Yamal. Lo spagnolo è sempre più conosciuto in tutto il mondo e stanno aumentando a dismisura le società che vogliono il suo volto per le proprie campagne pubblicitarie. Tra di esse, anche una compagnia specializzata nella vendita di articoli sportivi firmati si è fatta avanti, intuendo il potenziale. L'attaccante del Barcellona è favorevole a rendere il suo autografo accessibile solo tramite compravendita. Per fare in modo che la sua firma valga è però necessario ridurne la diffusione e da qui la richiesta al calciatore di non fare più autografi.

Il discorso vale ovviamente anche per la firma sui documenti del club. Per questo motivo il Barcellona si sarebbe già messo in moto per avere accesso a un certo numero di firme di Yamal per evitare problemi in futuro. I blaugrana sono quindi d'accordo con la scelta del proprio giocatore. L'accordo tra lo spagnolo e questa società potrebbe essere chiuso nell'immediato futuro.