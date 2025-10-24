Napoli-Inter, un film di Spielberg per lo scontro diretto del Maradona

I Campioni d'Italia vanno a caccia di un riscatto dopo due sconfitte di fila, mentre i nerazzurri vogliono portare avanti il loro ottimo momento

Jacopo del Monaco 24 ottobre - 09:31

Per la nostra rubrica CineGol abbiamo pensato di abbinare un film al big match tra Napoli e Inter. Alle ore 18:00 di domani, le due squadre si affronteranno allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione dell'ottava giornata di Serie A. In attesa del calcio d'inizio, ecco quale lungometraggio abbiamo scelto per lo scontro diretto di domani.

Il film per Napoli-Inter è... Il ponte delle spie — I due club, allenati rispettivamente da Antonio Conte e Christian Chivu, hanno entrambi 15 punti in classifica e, almeno per il momento, sono a -1 dal Milan capolista. Nonostante gli stessi punti ottenuti in campionato, partenopei e meneghini arrivano a questo match in condizioni differenti. I padroni di casa hanno perso le ultime due partite stagionali: in casa del Torino (0-1); in Olanda contro il PSV, dal quale ha subito ben sei reti. La squadra ospite, invece, ha vinto ben sette match di fila. Ecco perché abbiamo scelto un film thriller come Il ponte delle spie datato 2015 e diretto da Steven Spielberg.

Il lungometraggio narra la storia vera dell'avvocato James B. Donovan, interpretato da Tom Hanks, che ha organizzato un delicatissimo scambio nel periodo della Guerra Fredda tra gli Stati Uniti e l'allora Unione Sovietica. Lo scambio coinvolge l'agente segreto sovietico Rudol'f Abel' ed il pilota statunitense Francis Gary Powers. Il luogo in cui viene svolto è Berlino, precisamente sul ponte di Glienicke, soprannominato proprio 'ponte delle spie'. Così come la vicenda che ha avuto luogo nei primi anni '60, anche la partita di domani può essere in un certo senso delicata, soprattutto dal punto di vista del Napoli.

Il paragone tra match e film — La squadra di Conte, in questa stagione, ha perso quattro partite tutte in trasferta e lo scontro diretto contro l'Inter, quindi, arriva in momento molto delicato. Dopo due sconfitte in trasferta, tra cui quella per 6-2 in casa del PSV, i Campioni d'Italia vanno a caccia di riscatto contro i nerazzurri, che arrivano a questo match in ottima forma. Così come le trattative che hanno portato allo scambio del film, anche nello scontro diretto di domani il fattore psicologico gioca un ruolo importante, viste le differenti in cui le due squadre vi arrivano.

In questo caso, il Maradona è come il ponte di Glienicke e la vittoria può essere paragonata allo scambio. La partita, invece, è la trattativa narrata nel lungometraggio: in entrambe le situazioni, ogni singolo dettaglio è fondamentale e basta un solo errore per mandare tutto all'aria. Alla fine della pellicola, Abel' arriva in ritardo di pochissimi secondi al luogo dello scambio. Chissà se, come lui, qualcuno deciderà il big match allo scadere.