Napoli-Inter, dove vedere il big match in diretta tv e streaming LIVE

Le due squadre che hanno lottato fino all'ultima giornata per vincere lo scorso campionato tornano ad affrontarsi e ora sono a pari punti in classifica

Jacopo del Monaco 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 09:12)

Tra le partite dell'ottava giornata di Serie A spicca quella tra Napoli ed Inter e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove vedere lo scontro diretto. Le due compagini si sfideranno alle ore 18:00 di domani 25 ottobre presso lo Stadio Diego Armando Maradona.

Napoli-Inter, dove vedere la partita — Entrambe le squadre sono a quota 15 punti in campionato ed una vittoria significherebbe andare a +3 dall'avversario. I Campioni d'Italia vogliono riprendersi dopo due sconfitte di fila, mentre i nerazzurri sono a caccia dell'ottava vittoria consecutiva. Il big match tra Napoli ed Inter comincerà alle ore 18:00 di domani e si potrà vedere sia in diretta televisiva che in streaming su DAZN.

La situazione dei due club — Dopo un buonissimo avvio di stagione, il Napoli allenato da Antonio Conte ha cominciato a frenare un po' con ben quattro sconfitte tra Serie A e Champions League, arrivate tutte in trasferta. In campionato, i partenopei hanno perso a San Siro contro il Milan (2-1) e, nell'ultimo turno di campionato, in casa del Torino, match deciso dall'ex Giovanni Simeone. Nella massima competizione europea, oltre ad aver vinto 2-1 contro lo Sporting Lisbona, la squadra campana ha perso 2-0 in casa del Manchester City e martedì ha subito una pesantissimo 6-2 contro gli olandesi del PSV.

Dopo le due sconfitte nelle prime tre giornate di A contro Udinese e Juventus, l'Inter di Christian Chivu ha avuto modo di ripartire alla grande. Fino a questo momento, infatti, la compagine meneghina ha collezionato la bellezza di sette vittorie consecutive tra campionato e coppe, nelle quali ha segnato ben 18 reti subendone soltanto due contro le neopromosse Sassuolo e Cremonese. Nell'ultima partita di Serie A, i nerazzurri hanno vinto 0-1 contro la Roma grazie alla rete di Bonny, mentre pochi giorni fa hanno battuto 0-4 l'Union Saint-Gilloise restando così a punteggio pieno nella massima competizione europea.

Probabili formazioni — Conte non potrà fare ancora affidamento su Lobotka e Lukaku, insieme a Rrahmani che non dovrebbe farcela a recuperare. In porta torna Meret, in difesa ci sono i ballottaggio Buongiorno-Juan Jesus e Spinazzola-Olivera, mentre in attacco potrebbe essere schierato Højlund. Chivu, invece, non avrà a disposizione Thuram e Darmian. In porta c'è il ballottaggio Sommer-J. Martínez, mentre in attacco dovrebbe giocare ancora Bonny vicino a Lautaro Martínez.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Højlund. All: Conte

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, L. Martínez. All: Chivu