La vittoria manca ormai dalla partita contro l'Inter, da quel momento solo pareggi e sconfitte. Tudor si avvicina a battere un triste primato appartenente a Claudio Ranieri

Mattia Celio Redattore 23 ottobre - 10:59

La Juventus non sa più vincere. L'ultima vittoria risale ormai allo scorso 13 settembre, ovvero dall'emozionante 4-3 contro l'Inter. Una vittoria che è stata solo un'illusione perché da quel momento la squadra di Tudor ha iniziato a racimolare solo pareggi e sconfitte e, dopo il KO di ieri al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, il croato si avvicina ad eguagliare un triste record.

Juventus, ancora un KO: la squadra di Tudor non sa più vincere — La Juventus esce KO dal Santiago Bernabeu e complica la corsa alla fase finale della Champions League. Grazie alla rete di Bellingham, il Real Madrid fanno punteggio pieno (9 punti) mentre i bianconeri restano a 2 punti e, soprattutto, fuori anche dalla zona playoff. È vero che mancano ancora molte partite e si può recuperare ma occorre immediatamente un cambio di marcia. E non solo in Europa, viste le ultime uscite nel campionato di Serie A.

La vittoria nel Derby d'Italia, ormai risalente allo scorso 13 settembre, è stato l'ultimo successo dei ragazzi di Igor Tudor. Una vittoria che a più di qualcuno ha fatto pensare che la Juventus stesse tornando ai livelli dei tempi d'oro, ma quel trionfo ha avuto l'effetto opposto. Da lì i bianconeri hanno ottenuto, tra campionato e coppe, 5 pareggi (Verona, Borussia Dortmund, Atalanta, Villarreal e Milan) e due sconfitte (Como e Real Madrid), per un totale dunque di 7 partite senza vittorie.

Si tratta di una statistica molto preoccupante che la Juventus non raggiungeva dal 2009 quando Claudio Ranieri impiegò 8 partite prima di ritrovare il successo. Un triste primato che Tudor rischia di eguagliare se non trova una via di fuga e l'occasione per scacciare la crisi, o eguagliarla, potrebbe arrivare domenica prossima, guarda caso, proprio contro la Lazio. La squadra che il croato ha allenato dal marzo al maggio del 2024.