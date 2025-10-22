Zinedine Zidane, il doppio ex che unisce Juventus e Real Madrid

Vicecampione del mondo nel 2006, campione d'Europa nel 2000 e campione del mondo nel 1998: questo, solo con la nazionale. Con i club, da allenatore e da giocatore, non basterebbero i caratteri a disposizione. Zinedine Zidane, il focus

Zinedine Zidane aveva costruito la propria fama come regista elegante e determinante: dopo gli inizi al Cannes e il consolidamento al Bordeaux, si trasferì alla Juventus nel 1996, dove vinse i primi grandi trofei europei e nazionali e si impose come uno dei centrocampisti più influenti del panorama internazionale. Nel 2001 la sua carriera prese un ulteriore salto quando il Real Madrid lo acquistò per una cifra record all’epoca; con i blancos raggiunse l’apice tecnico con la vittoria della UEFA Champions League 2002, match in cui segnò un gol destinato alla leggenda. Come allenatore, poi, Zidane riconfermò il proprio valore personale e professionale guidando il Real Madrid a importanti successi internazionali.