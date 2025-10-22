Non sarà back-to-back per Ademola Lookman. Il giocatore atalantino, ultimo vincitore del premio, è stato escluso dalla shortlist valida per l'assegnazione del Pallone d'oro africano 2025. Sul suo taglio pesa sicuramente l'ultimo periodo passato da separato in casa a Bergamo: una scelta un po' forzata se si considera la grande stagione da 20 gol stagionali, record personale di marcature. La Serie A sorride comunque portando tanti calciatori, passati e presenti, in top 10.
Novità nel Pallone d’oro africano 2025: rimane fuori Lookman ma compare Anguissa
I nomi proveniente dal campionato italiano
Quando Mohamed Salah è volato via dal campionato italiano, nessuno si sarebbe aspettato di aver lasciato andare il miglior marcatore straniero di sempre della Premier League. Nella passata stagione Momo ha raggiunto questo record all'interno dei 34 gol stagionali, numeri che hanno trascinato il Liverpool alla vittoria del campionato e lo hanno reso per la quarta volta capocannoniere della massima serie (29 gol). La pole è sua e il suo terzo pallone d'oro africano lo lancerebbe dritto nelle cosmologie e mitologie africane, un privilegio donato solo agli dei. Due giocatori nominati che hanno già raggiunto lo status di entità sacre vanno cercati nello scudetto del Napoli 2022-23: Victor Osimhen e André-Frank Zambo Anguissa.
Il primo ha continuato a segnare valanghe di gol in Turchia (37 in 41 match), esercitando un'influenza sociale che non si sentiva dai tempi di Atatürk. Anguissa, sotto il comando rigido di Antonio Conte è diventato protagonista assoluto del quarto scudetto napoletano, inscrivendo per sempre il suo nome nei vicoli dei Quartieri Spagnoli. L'ultimo candidato di conoscenza italiana è Achraf Hakimi, terzino totale del PSG vincitore del triplete. Una delle sue 11 reti è arrivata in occasione della finale europea vinta per 5-0 contro l'Inter, sua ex squadra: una conoscenza ormai sgradita per alcuni.
Gli altri candidati—
A completare la lista ci sono la punta guineana del Borussia Dortmund Serhou Guirassy (38 gol in 50 presenze), Iliman Ndiaye gioiello dell'Everton, Pape Matar Sarr vincitore dell'Europa League con il Tottenham, Denis Bouanga del Los Angeles FC, il congolese Fiston Mayele del Pyramids e infine Oussama Lamlioui, marocchino del Berkane.
