I nomi proveniente dal campionato italianoSI

Quando Mohamed Salah è volato via dal campionato italiano, nessuno si sarebbe aspettato di aver lasciato andare il miglior marcatore straniero di sempre della Premier League. Nella passata stagione Momo ha raggiunto questo record all'interno dei 34 gol stagionali, numeri che hanno trascinato il Liverpool alla vittoria del campionato e lo hanno reso per la quarta volta capocannoniere della massima serie (29 gol). La pole è sua e il suo terzo pallone d'oro africano lo lancerebbe dritto nelle cosmologie e mitologie africane, un privilegio donato solo agli dei. Due giocatori nominati che hanno già raggiunto lo status di entità sacre vanno cercati nello scudetto del Napoli 2022-23: Victor Osimhen e André-Frank Zambo Anguissa.