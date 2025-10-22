Real Madrid-Juventus, la super formazione con le leggende dei due club

Il Real Madrid e la Juventus vantano di storie calcistiche molto importanti. In tutti questi anni, diversi grandi giocatori hanno fatto la storia di uno o dell'altro club. Alcuni, invece, anche di entrambe le compagini. In vista del big match di Champions League tra le due squadre, che inizierà stasera alle ore 21:00, abbiamo creato una formazione con le leggende dei Blancos e della Vecchia Signora.