Real Madrid-Juventus, la super formazione con le leggende dei due club

Il Real Madrid e la Juventus vantano di storie calcistiche molto importanti. In tutti questi anni, diversi grandi giocatori hanno fatto la storia di uno o dell'altro club. Alcuni, invece, anche di entrambe le compagini. In vista del big match di Champions League tra le due squadre, che inizierà stasera alle ore 21:00, abbiamo creato una formazione con le leggende dei Blancos e della Vecchia Signora.
Champions League
Tra grandi campioni che appartengono ad un calcio che non c'è più ed alcuni che giocano ancora, vi presentiamo un'incredibile formazione che unisce i fuoriclasse di entrambi i club