I Blancos puntano alla terza vittoria consecutiva in Europa, mentre i bianconeri vogliono uscire dal periodo negativo

Jacopo del Monaco 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 15:12)

Real Madrid e Juventus si affronteranno in occasione della terza giornata della Champions League e, a fine articolo, troverete i dettagli sul dove vedere il big match. Le due squadre si affronteranno domani sera alle ore 21:00 presso lo Stadio Santiago Bernabéu.

I grandi vantaggi di Bet365 — Il sito di scommesse Bet365 può vantare di un ricco palinsesto grazie al quale gli utenti che hanno effettuato l'iscrizione posso vedere in diretta streaming e gratuitamente le partite di diversi sport. Per maggiori informazioni riguardanti l'offerta del sito, basterà fare la registrazione cliccando qui.

La situazione delle due compagini — Fino ad ora, il Real Madrid allenato da Xabi Alonso sta disputando una stagione quasi perfetta. Nella Liga spagnola, la squadra della capitale occupa il primo posto con 24 punti e ha perso soltanto il derby contro l'Atlético Madrid per 5-2, mentre nell'ultimo turno di campionato ha vinto 0-1 in casa del Getafe grazie al gol del solito Kylian Mbappé, attualmente a quota 15 reti stagionali. Anche in Champions League, il percorso dei Blancos è iniziato molto bene con due vittorie contro Olympique Marsiglia (2-1) e Kairat Almaty (0-5).

Da quando la Juventus ha battuto l'Inter per 4-3 nel Derby d'Italia, non ha più trovato la via della vittoria. Nei successivi match stagionali, infatti, la squadra allenata da Igor Tudor ha pareggiato ben cinque partite di fila, tra cui le due della massima competizione europea contro Borussia Dortmund in casa (4-4) ed in trasferta contro il Villarreal (2-2). Nell'ultima giornata di Serie A, invece, i bianconeri hanno trovato la prima sconfitta di quest'annata, essendo stati battuti dal Como per 2-0.

Probabili formazioni — A parte i dubbi sulla presenza di Huijsen, il Real Madrid non avrà lo squalificato Carvajal e diversi infortunati come Rüdiger, Alaba, Alexander-Arnold, Ceballos e Mendy. Oltre all'ormai lungodegente Milik, la Juve dovrà fare a meno di Bremer e Cabal in quanto entrambi infortunati.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; F. García, Militão, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde; Mastantuono, A. Güler, Vínicius; Mbappé. All: Xabi Alonso

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; J. Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Vlahović. All: Tudor

Real Madrid-Juventus, dove vedere la partita — Il club della capitale spagnola vuole restare a punteggio pieno nella massima competizione europea. I piemontesi, invece, puntano ad espugnare il Bernabéu ed uscire dal tunnel negativo fatto di 5 pareggi ed una sconfitta. Il big match tra Real Madrid e Juventus comincerà alle ore 21:00 di domani sera e si potrà vedere esclusivamente sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.