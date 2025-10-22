derbyderbyderby calcio estero Romania, il Cluj ha esonerato per la terza volta Andrea Mandorlini. Il comunicato del club

Romania, il Cluj ha esonerato per la terza volta Andrea Mandorlini. Il comunicato del club

Romania, il Cluj ha esonerato per la terza volta Andrea Mandorlini. Il comunicato del club - immagine 1
Dalla stagione 2009/2010 Andrea Mandorlini è stato esonerato in ben tre occasioni dal club rumeno
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Il campionato è iniziato da tredici giornate in Romania, ma iniziano già a saltare le prime panchine. Oggi, il Cluj ha annunciato che Andrea Mandorlini non sarà più l'allenatore del club, decisione presa dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Petrolul. In attesa di un una nuova guida tecnica, la squadra ha affidato la panchina agli allenatori in seconda Laurentiu Rus e Ovidiu Hoban.

Curioso è che il tecnico ravennate è stato esonerato per la terza volta dal club rumeno. Infatti, nella sua carriera ha allenato il Cluj per la prima volta nel corso della stagione 2009/2010 ed è tornato ben tredici anni dopo. Il 21 gennaio 2024, dopo una cocente sconfitta, viene sollevato dal suo incarico per la seconda volta. Ma è questione di pochi mesi prima di essere richiamato ad agosto, per la terza volta, sulla panchina del club transilvano. Ed oggi, è arrivata la terza rottura.

Il comunicato del Cluj

Mandorlini ha raccolto 13 punti in altrettante giornate, pochi, pochissimi per una squadra ricca di storia come il Cluj. Questo inizio particolarmente a rilento ha portato il club ad esonerare l'ex allenatore del Verona. Di seguito, vi proponiamo le parole con cui il club rumeno ha annunciato l'esonero di Mandorlini: "Il CFR 1907 Cluj e l'allenatore Andrea Mandorlini si sono separati. Nel prossimo periodo, i nostri allenatori in seconda, Laurentiu Rus e Ovidiu Hoban, saranno responsabili degli allenamenti della squadra. Ringraziamo il signor Mandorlini per il suo lavoro al CFR Cluj durante i suoi tre mandati come allenatore della nostra squadra e gli auguriamo un successo continuo".

Lega Pro, il tecnico del Padova Mandorlini
Andrea Mandorlini, 65 anni, ex allenatore del Verona. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)
