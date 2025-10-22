Dalla stagione 2009/2010 Andrea Mandorlini è stato esonerato in ben tre occasioni dal club rumeno

Lorenzo Maria Napolitano 22 ottobre - 20:31

Il campionato è iniziato da tredici giornate in Romania, ma iniziano già a saltare le prime panchine. Oggi, il Cluj ha annunciato che Andrea Mandorlini non sarà più l'allenatore del club, decisione presa dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Petrolul. In attesa di un una nuova guida tecnica, la squadra ha affidato la panchina agli allenatori in seconda Laurentiu Rus e Ovidiu Hoban.

Curioso è che il tecnico ravennate è stato esonerato per la terza volta dal club rumeno. Infatti, nella sua carriera ha allenato il Cluj per la prima volta nel corso della stagione 2009/2010 ed è tornato ben tredici anni dopo. Il 21 gennaio 2024, dopo una cocente sconfitta, viene sollevato dal suo incarico per la seconda volta. Ma è questione di pochi mesi prima di essere richiamato ad agosto, per la terza volta, sulla panchina del club transilvano. Ed oggi, è arrivata la terza rottura.

Il comunicato del Cluj — Mandorlini ha raccolto 13 punti in altrettante giornate, pochi, pochissimi per una squadra ricca di storia come il Cluj. Questo inizio particolarmente a rilento ha portato il club ad esonerare l'ex allenatore del Verona. Di seguito, vi proponiamo le parole con cui il club rumeno ha annunciato l'esonero di Mandorlini: "Il CFR 1907 Cluj e l'allenatore Andrea Mandorlini si sono separati. Nel prossimo periodo, i nostri allenatori in seconda, Laurentiu Rus e Ovidiu Hoban, saranno responsabili degli allenamenti della squadra. Ringraziamo il signor Mandorlini per il suo lavoro al CFR Cluj durante i suoi tre mandati come allenatore della nostra squadra e gli auguriamo un successo continuo".