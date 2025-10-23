Buone notizie in casa partenopea, con la conferma del progetto dei lavori all'impianto di gioco di Fuorigrotta che vedrà la luce nel giugno 2026 così come confermato dall'assessore Edoardo Cosenza.

Giammarco Probo 23 ottobre - 17:07

Nelle ultime settimane e persino negli scorsi mesi si è spesso affrontato il tema del restyling Stadio Maradona di Napoli. L'Assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza è intervenuto a Radio CRC parlando del nuovo progetto stadio che prenderà il via ufficialmente a giugno 2026, cercando di chiarire l'annosa questione e la querelle che prosegue con la società partenopea.

Le parole di Edoardo Cosenza sul progetto dello Stadio Maradona — Dopo le tante indiscrezioni sul nuovo stadio Maradona in casa Napoli, l'assessore delle infrastrutture del comune partenopeo Edoardo Cosenza ha voluto parlarne chiaramente, ai microfoni della radio ufficiale del club, Radio CRC: "Abbiamo ufficialmente approvato la progettazione del nuovo stadio Maradona ed entro giugno 2026 presenteremo il progetto completo con tutti gli elaborati di legge approvati e le linee guida della UEFA per avere un impianto moderno e rivoluzionato. Il Comune di Napoli ha lo stadio Maradona e abbiamo intenzione di proseguire in avanti con lo stadio di Fuorigrotta, tenendo conto anche della nostra disponibilità economica".

"Per l'approvazione ufficiale dei lavori allo stadio, a giugno 2026 si terrà una conferenza dove ci saranno tutti i principali uffici comunali e regionali. Noi siamo pronti ad andare avanti per tale progetto", aggiunge. Riguardo le tempistiche l'assessore ha confermato: "Per la UEFA lo stadio deve essere pronto per l'anno prima del 2031. I lavori possono partire già dal 2026 dal mio punto vista, ma c'è il discorso dei finanziamenti che potrà allungare le tempistiche. Abbiamo stanziato quasi 200 milioni per la progettazione, adesso ci aspettiamo che i lavori li finanzi la regione come è stato fatto per altri stadi . Per i parcheggi la UEFA ci ha dettato delle regole, noi prevediamo di poter realizzare circa 2.200 posti considerando tutte le aree dove non sono attualmente né presenti, né utilizzati", conclude.